Удар на опережение: как комплексы «Панцирь» уничтожают смертоносные ракеты «Точка-У»

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Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинских ракет «Точка-У» в небе

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Точность для военных очень важна, ведь от успешного поражения цели зависят жизни мирных жителей.

Ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» Западного военного округа уничтожили несколько украинских ракет «Точка-У». Наши зенитчики сработали максимально оперативно. И успешно поразили ракетами «земля-воздух» цель, которая находилась в 12 километрах. Также расчеты уничтожают беспилотники ВСУ.

Радиолокационная система устанавливает «невидимый панцирь» высотой 15 и радиусом 20 километров. Комплекс способен определять и сопровождать десятки целей.

А многоцелевые истребители Су-30 и Су-35 ВКС России во время патрулирования неба в зоне специальной военной операции обнаружили и уничтожили украинский самолет.

Тема:
Специальная военная операция России
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