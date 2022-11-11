Удар на опережение: как комплексы «Панцирь» уничтожают смертоносные ракеты «Точка-У»
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинских ракет «Точка-У» в небе
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Точность для военных очень важна, ведь от успешного поражения цели зависят жизни мирных жителей.
Ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» Западного военного округа уничтожили несколько украинских ракет «Точка-У». Наши зенитчики сработали максимально оперативно. И успешно поразили ракетами «земля-воздух» цель, которая находилась в 12 километрах. Также расчеты уничтожают беспилотники ВСУ.
Радиолокационная система устанавливает «невидимый панцирь» высотой 15 и радиусом 20 километров. Комплекс способен определять и сопровождать десятки целей.
А многоцелевые истребители Су-30 и Су-35 ВКС России во время патрулирования неба в зоне специальной военной операции обнаружили и уничтожили украинский самолет.
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