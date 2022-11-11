Власти Херсона заявили о строительстве надежной линии обороны у Днепра

Строительство ведется вдоль всего левобережья региона.

На левом берегу Днепра в Херсонской области возводят линию обороны и строят укрепления. Об этом заявила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.

«Выстраивается надежная линия обороны, возводятся различного рода укрепления», — цитирует чиновницу РИА Новости.

Она добавила, что строительство идет вдоль всего левого берега Днепра в регионе.

Решение об отводе российских войск на левый берег Днепра было принято 9 ноября в целях безопасности. Приказ отдал глава Минобороны Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергея Суровикина.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители Херсона переправляются на левый берег Днепра от атак ВСУ.