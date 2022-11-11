Российские минометчики рассказали, как попали в засаду и отбились от ВСУ

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Военные поделились хитростями и особенностями работы на передовой.

Фото, видео: Юрий Смитюк / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Украинские подразделения несут ощутимые потери. Российские штурмовые бригады теснят боевиков при поддержке артиллерии. Наши минометчики уничтожают укрепленные позиции националистов, демонстрируя подчас несгибаемую стойкость и героизм. Даже, когда батарея попала в засаду, раненые бойцы смогли развернуть орудия и ударить по противнику. Леонид Китрарь работает на передовой.

Минометные позиции, как и положено, почти на самой линии фронта. Это оружие для непосредственной поддержки пехоты, поэтому маскировка тут в первую очередь.

Миномет стоит замаскированный, только вблизи кажется, что трех веточек мало для маскировки. На самом деле, если в сторону фронта отойти хотя бы на сто метров, то различить, что здесь установлено орудие, практически невозможно.

В стороне от позиции в лесополосе спрятаны и сами мины. Делать разветвленную сеть окопов здесь смысла особого нет — позиции меняются очень часто. Поэтому достаточно только укрытия для расчета.

«Позиции мы меняем ежедневно. Иногда по два раза на дню. Это связано с тем, чтобы противник не выявил наши огневые точки и в итоге, не ударил по нам артиллерией», — сказал командир минометной батареи Александр.

Александру несколько дней назад вручили орден мужества. Колонна, в составе которой он ехал, попала в засаду. Грузовик подорвался на мине, Александра ранило в лицо и руку, но он все равно принял бой.

«Мы все-таки развернули свою огневую позицию. И несмотря ни на что, мне удалось организовать работу личного состава для огневого поражения», — рассказал Александр.

Тогда от его расчета до врага было меньше 500 метров, сейчас уже больше двух километров. Все цели уже разведаны.

Мины уже готовы к применению и находятся в максимально близости от миномета. Цель батареи сейчас — опорный пункт ВСУ и позиции пехоты. На каждое орудие приготовлено как минимум по пять мин.

Вот это называется беглый огонь: сразу несколько выстрелов бьют по цели. Отработал и соседний миномет. Корректируют огонь с помощью беспилотников. С воздуха хорошо видно, как 120-миллиметровые мины попадают в цель.

У соседнего орудия той же батареи половина расчета — свежее пополнение. Обращаться с минометом умеют, но опытные бойцы делятся с новобранцами секретами.

«Подходишь с миной к миномету с левой стороны. Это в целях безопасности. Не надо спереди стоять, с другой стороны, именно с этой стороны. Засовываешь аккуратно и отпускаешь. Уходишь и кричишь: «Мина в стволе», — объясняют минометчики.

В боевой обстановке такие хитрости позволяют ускорить темп стрельбы. По словам командиров, освоить миномет не так уж и сложно. Главное — опыт, чтобы каждая мина точно ложилась в цель.

Тема:
Специальная военная операция России
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