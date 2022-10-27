Победа близка: политолог назвал год окончания спецоперации РФ на Украине

Некоторые эксперты возлагают надежды на Дональда Трампа как возможного президента США, способного посадить Киев за стол переговоров.

Специальная военная операция на Украине (СВО) может завершиться в 2023 году. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru выразил политолог и журналист Юрий Светов. По его мнению, окончание боевых действий едва ли будет связано с приходом к власти в США Дональда Трампа, если он станет президентом. Эксперт не разделяет надежд коллег на успех американца в урегулировании конфликта. Кроме того, выборы состоятся в 2024 году — нескоро.

«Это, знаете, такое гадание со сплошными неизвестными. Во-первых, есть гораздо более оптимистические прогнозы, что в 2023 году специальная военная операция России завершится, и дальше будет совсем иная ситуация. Во-вторых, Дональду Трампу еще надо быть выдвинутым на выборы, а это не факт, и надо быть избранным в ноябре 2024 года, то есть через два года», — сказал Светов.

Как отметил политолог, после победы (пока гипотетической) на выборах новому американскому лидеру нужно еще вступить в должность и разобраться в делах. Потом только приступать к своим непосредственным обязанностям, выстраивать программу президентства, менять старые порядки на собственные, новые. Все это требует времени.

Когда Трамп будет готов брать Украину в оборот и оправдывать заявления вроде «будь я президентом, никакой СВО бы не случилось», вероятно, нечего будет уже регулировать.

Ранее 5-tv.ru выяснял, будет ли миллиардер Илон Маск по примеру Дональда Трампа, тоже предпринимателя, баллотироваться на главную государственную должность.