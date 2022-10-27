Победа близка: политолог назвал год окончания спецоперации РФ на Украине

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 18 120

Политолог Светов: спецоперация РФ на Украине может завершиться в 2023 году

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Некоторые эксперты возлагают надежды на Дональда Трампа как возможного президента США, способного посадить Киев за стол переговоров.

Специальная военная операция на Украине (СВО) может завершиться в 2023 году. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru выразил политолог и журналист Юрий Светов. По его мнению, окончание боевых действий едва ли будет связано с приходом к власти в США Дональда Трампа, если он станет президентом. Эксперт не разделяет надежд коллег на успех американца в урегулировании конфликта. Кроме того, выборы состоятся в 2024 году — нескоро.

«Это, знаете, такое гадание со сплошными неизвестными. Во-первых, есть гораздо более оптимистические прогнозы, что в 2023 году специальная военная операция России завершится, и дальше будет совсем иная ситуация. Во-вторых, Дональду Трампу еще надо быть выдвинутым на выборы, а это не факт, и надо быть избранным в ноябре 2024 года, то есть через два года», — сказал Светов.

Как отметил политолог, после победы (пока гипотетической) на выборах новому американскому лидеру нужно еще вступить в должность и разобраться в делах. Потом только приступать к своим непосредственным обязанностям, выстраивать программу президентства, менять старые порядки на собственные, новые. Все это требует времени.

Когда Трамп будет готов брать Украину в оборот и оправдывать заявления вроде «будь я президентом, никакой СВО бы не случилось», вероятно, нечего будет уже регулировать.

Ранее 5-tv.ru выяснял, будет ли миллиардер Илон Маск по примеру Дональда Трампа, тоже предпринимателя, баллотироваться на главную государственную должность.

Тема:
Специальная военная операция России
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