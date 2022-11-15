Лавров: условия Киева для начала переговоров нереалистичны и неадекватны
Украина не хочет решать конфликт самостоятельно и покорно слушается своих западных начальников.
Фото: www.globallookpress.com / Achille Abboud via www.imago-ima
Те условия, которые озвучила украинская сторона на данный момент нереалистичны и неадекватны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на саммите G20 на Бали. По его словам, все трудности перед началом переговоров идут именно из украинской стороны.
«Я напомнил, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны в этой ситуации», — сообщил Лавров журналистам.
Министр отметил, что Россия готова к диалогу. Президент РФ Владимир Путин не раз подтверждал, что Москва не отказывалась от ведения переговоров. Процесс дипломатического урегулирования украинского кризиса замедляет сам Киев.
«Мы многократно, устами президента [России Владимира Путина] подтверждали, что мы не отказываемся от переговоров, если кто и отказывается, так это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет договориться», — отметил глава МИД РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал слова пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова о достойном уровне представления нашей страны на саммите G20.
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