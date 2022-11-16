МО РФ опубликовало видео боевой работы ударных Ка-52 «Аллигатор» и Ми-24
Командование Центрального военного округа (ЦВО) отмечает высокую эффективность работы экипажей этих вертолетов.
Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы ударно-разведывательных и ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24, действующих в зоне СВО. Армейская авиация поражает наземные объекты противника управляемыми и неуправляемыми снарядами.
Для увеличения ударного потенциала, вертолетчики действуют в смешанных парах. Экипажи выполняют скрытые заходы на цели на предельно малой высоте. Круглосуточную готовность к вылету боевых машин обеспечивает инженерно-технический состав.
Командование Центрального военного округа (ЦВО) отмечает высокую эффективность работы экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-24, которые в ходе специальной военной операции успешно выполнили сотни боевых задач.
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