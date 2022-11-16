МО РФ опубликовало видео боевой работы ударных Ка-52 «Аллигатор» и Ми-24

Эфирная новость 34

Командование Центрального военного округа (ЦВО) отмечает высокую эффективность работы экипажей этих вертолетов.

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы ударно-разведывательных и ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24, действующих в зоне СВО. Армейская авиация поражает наземные объекты противника управляемыми и неуправляемыми снарядами.

Для увеличения ударного потенциала, вертолетчики действуют в смешанных парах. Экипажи выполняют скрытые заходы на цели на предельно малой высоте. Круглосуточную готовность к вылету боевых машин обеспечивает инженерно-технический состав.

Командование Центрального военного округа (ЦВО) отмечает высокую эффективность работы экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-24, которые в ходе специальной военной операции успешно выполнили сотни боевых задач.

Тема:
Специальная военная операция России
16 нояб
Герои в халатах: военкор «Известий» показал работу врачей Росгвардии в зоне СВО РФ
16 нояб
Как об стенку горох: Евросоюз устал от «черной дыры» Украины
16 нояб
Штурмовики Су-25 и ТОС-1А «Солнцепек»: лучшее видео из зоны СВО за день
16 нояб
Военнослужащий батальона «Пятнашка» рассказал об ушедшем на сторону ВСУ сыне
15 нояб
Заявление генерала США Милли о переговорах с Россией вызвали истерику у Киева
15 нояб
ВСУ обстреливают освобожденное Опытное бесшумными польскими минами
15 нояб
Несколько регионов Украины оказались обесточены из-за взрывов
15 нояб
Лавров: условия Киева для начала переговоров нереалистичны и неадекватны
15 нояб
Уничтожено до 1400 солдат ВСУ: в МО раскрыли детали освобождения Павловки
15 нояб
В США заявили о запрете Киева фиксировать преступления ВСУ в Херсоне
-5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.31
-0.09 62.63
0.47
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 ноября

Последние новости

10:23
«Уведут сразу!»: Лолита уговорила пару не разводиться прямо во время концерта
10:14
Эрдоган заявил о непричастности РФ к падению ракет в Польше
10:08
Герои в халатах: военкор «Известий» показал работу врачей Росгвардии в зоне СВО РФ
9:52
Как об стенку горох: Евросоюз устал от «черной дыры» Украины
9:44
Подрыв беспилотником нефтебазы в селе Стальной конь обошелся без пострадавших
9:37
Несколько нелегальных баров в Петербурге были закрыты с изъятием спиртного

Сейчас читают

Юрист поделилась, как выйти на пенсию досрочно
"Хоть в трусах": Кравец объяснила шокирующую выходку 55-летнего Киркорова с лосинами
AUKUS: тайный план англосаксов. При чем здесь Антарктида?
Мясо - это важно: Онколог рассказал, какая еда на самом деле запускает рак

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика