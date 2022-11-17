Стало известно, сколько потратят страны Запада на военную помощь Украине
Глава Пентагона Остин объявил о новых поставках вооружения на Украину
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mauricio Campino; 5-tv.ru
Всего военную помощь ВСУ окажут шесть стран: Швеция, Германия, Канада, Испания, Греция и Польша.
Запад передаст Украине дополнительные системы ПВО, артиллерию и боеприпасы. О новых поставках вооружения объявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседание Контактной группы по вопросам обороны Киева.
Всего военную помощь ВСУ окажут шесть стран: Швеция, Германия, Канада, Испания, Греция и Польша. Так, например, Польша предоставит боеприпасы, противотанковое вооружение и средства ПВО ближнего действия. От Испании — две ракету установки Hawk, а от Германии РСЗО М-270.
500 миллионов долларов на технику и зимнее снаряжение для Киева потратит Канада, а Швеция обещает одобрить пакет военной помощи более чем на 280 миллионов долларов, в который войдут системы ПВО.
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