«Много желающих»: вторая жена Грачевского о бесконечных судах за его наследство

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 40

Анна Панасенко рассказала о судах за наследство Бориса Грачевского

«Много желающих»: вторая жена Грачевского о бесконечных судах за его наследство

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитая телеведущая не расстроена отсутствием алиментов от Грачевского после его смерти.

Телеведущая Анна Панасенко сообщила о бесконечных судах за наследство бывшего мужа Бориса Грачевского. После смерти «отца „Ералаша“» в 2021 году его экс-супруге приходится жить без алиментов и бороться за его имущество. Об этом знаменитость рассказала журналистам dni.ru.

«Сегодня у нас идут суды и за „Ералаш“, и за наследство. И пока этим искам и тяжбам не видно ни конца, ни края. По этой же причине до сих пор невозможно вступить в наследство», — прокомментировала актриса.

Панасенко была замужем за режиссером с 2010 по 2014 год. Она стала второй женой Грачевского. Примечательно, что первая его избранница — Галина тоже претендует на часть наследства знаменитого экс-супруга. Женщина состояла в браке со звездой отечественного шоу-бизнеса 35 лет, вместе они вырастили сына и дочь. С детьми от первого брака Анна не общается. По ее словам, они старше ее, и их ничего не связывает.

«В этой истории много желающих „отжать“ что-то. Сейчас в этом разбираются юристы и адвокаты», — подчеркнула Панасенко.

36-летняя телеведущая утверждает, что после прекращения начисления алиментов от бывшего мужа она сильно не пострадала в материальном плане. По ее словам, она «самодостаточная девушка» и справляется с воспитанием их общей дочери Василисы сама. Ведущая рассказала, что выглядеть хорошо ей помогает работа на телевидении и бизнес.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Панасенко заявила о разводе со вторым мужем после шести лет брака.

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