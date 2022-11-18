Борода и отсутствие макияжа: как будут выглядеть российские звезды в старости

Как на пенсии будут выглядеть Баста, Даня Милохин и Полина Гагарина? С помощью современных технологий это можно увидеть.

Звезды шоу-бизнеса и лидеры мнений когда-нибудь превратятся из молодых людей, пышущих энергией, в седовласых стариков. С помощью умных технологий уже сегодня можно представить, как знаменитости будут выглядеть через 20-30 лет. Сайт KP.RU состарил богатых и знаменитых.

Баста, 42 года

Все фото предоставлены KP.RU. фото: Наиль Валиулин

Рэпер может стать таким седовласым старцем. Тогда его уже вряд ли будут звать Бастой, а скорей всего, Василием Михайловичем.

Ольга Бузова, 36 лет

Все фото предоставлены KP.RU. фото: Наиль Валиулин

Видимо, умные технологии считают, что поющая телеведущая до последнего будет молодиться и не стареть. Однако ее зрение заметно ухудшится. Тем не менее очки с процедурами красоты и крашенными волосами будут выглядеть эффектно.

Павел Прилучный, 35 лет

Все фото предоставлены KP.RU. фото: Наиль Валиулин

К старости актер, судя по всему, подобреет и будет похож на Санту Клауса. Кроме того, он будет улыбаться во все свои 32 ослепительных зуба.

Даня Милохин, 20 лет

Все фото предоставлены KP.RU. фото: Наиль Валиулин

Молодого тиктокера умные технологии сделали дедушкой-рокером. Данила Вячеславович в будущем больше не прикидывается милым блондином, а отрастил свой натуральный цвет волос.

Кристина Орбакайте, 51 год

Все фото предоставлены KP.RU. фото: Наиль Валиулин

Кристина Эдмундовна явно не будет похожа на свою мать, певицу Аллу Пугачеву. Артистка явно не делает пластические операции, а пенсию встречает где-то под палящим солнцем.

Дима Билан, 40 лет

Все фото предоставлены KP.RU. фото: Наиль Валиулин

Певец ничуть не изменился, только волосы с бородой поседели, да очки на носу появились. Кстати, он будет единственным пенсионером по имени Дима. В свое время певец изменил паспортные данные из-за спора по авторским правам на бренд «Дима Билан».

Юлия Барановская, 42 года

Все фото предоставлены KP.RU. фото: Наиль Валиулин

Юлия явно будет очень красиво и эффектно стареть. С очками и крашенными короткими волосами она похожа на голливудскую звезду.

Настя Ивлеева, 31 год

Все фото предоставлены KP.RU. фото: Наиль Валиулин

Технология уверена, что знаменитость и в старости будет модной. Анастасия Вячеславовна все еще рисует себе стрелки и делает эффектные прически.

Кристина Асмус, 34 года

Все фото предоставлены KP.RU. фото: Наиль Валиулин

Актрисе явно не стоит менять прическу, потому что белокурое каре ей очень идет. Также она будет продолжать грамотно краситься и следить за своей фигурой. Вероятно, что Кристина Игоревна мало поменяется.

Shaman, 30 лет

Все фото предоставлены KP.RU. фото: Наиль Валиулин

К пенсии певец точно избавится от своих косичек. Зато обзаведется шикарной бородой, из-за чего будет казаться более брутальным.

Полина Гагарина, 35 лет

Все фото предоставлены KP.RU. фото: Наиль Валиулин

Из певицы получится милая бабушка. Артистке Полине Гагариной не страшна натуральная старость без ботокса и макияжа.

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