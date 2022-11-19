В ООН призвали расследовать сообщения об убийстве российских военнопленных

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 16

Украинские националисты сняли на видео казнь десяти сдавшихся в плен россиян прямыми выстрелами в голову.

В ООН призвали расследовать сообщения об убийстве российских военнопленных

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Тема:
Специальная военная операция России

В ООН призвали всех участников вооруженного конфликта в Донбассе провести серию расследований после поступивших сообщений о нарушении прав человека на полях спецоперации. Речь идет о видео с хладнокровной казнью российских военнопленных националистами из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О решении международной организации сообщил РИА Новости заместитель официального представителя ее генерального секретаря Фархан Хак. Таким образом он прокомментировал обращение омбудсмена Донецкой народной республики (ДНР) Дарьи Морозовой.

«Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения об имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности», — сказал Хак.

По данным Министерства обороны России, украинские военные прямыми выстрелами в голову убили десять пленных из рядов Вооруженных сил (ВС) РФ. В ведомстве подчеркнули, что это не первое и далеко не единственное военное преступление. Подобная «практика» расправы над пленными широко распространена среди боевиков ВСУ. За нее перед судом истории, народами России и Украины придется ответить лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, добавили представители Минобороны.

Резонансный ролик, на котором националисты расстреливают обездвиженных и лежащих на земле солдат, сдавшихся в плен, появился в сети 18 ноября. Председатель Союза по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что инцидент произошел в Макеевке, ДНР. Он подчеркнул, что будет требовать международного расследования. Видео было направлено во все организации соответствующей сферы влияния — Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста, ОБСЕ, Совет Европы и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции МИД РФ на казнь российских военных украинскими боевиками.

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