Помогла украинская ракета? Запад резко изменил риторику в отношении России
GT: Западе поменял риторику в отношении РФ после падения украинской ракеты в Польше
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Украинский кризис вредит всему миру. Возможно, недружественные страны решили поменять тактику.
Штаты и Европа все больше устают от затянувшегося украинского конфликта. Об этом пишет издание Global Times. Эксперты, на которых ссылаются обозреватели, считают, что упорство киевского режима в отказе от переговоров с Россией истощило терпение Запада.
«Ожесточенные обсуждения инцидента не только выявили углубившийся раскол на Западе, но и показали усталость Европы и США от затянувшегося кризиса», — говорится в материале.
Журналисты также отметили резкий контраст в риторике американской стороны и основных стран Европы по отношению к РФ.
«На этот раз они взяли на себя инициативу как можно скорее убедить прибалтийские страны, что ракету запустила Украина, а не Россия, в то время как Зеленский все отрицал», — указывается в публикации.
В целом, по словам экспертов, произошедшая трагедия в Польше проверила нижнюю границу терпения членов Североатлантического альянса.
«На прямую конфронтацию с Россией НАТО не пойдет», — заключили в Global Times.
Несколько дней назад на польскую территорию вблизи границы с Украиной, предположительно, упали две ракеты. Погибли два человека. Очевидцы рассказали, что слышали странный свист, а затем звук удара.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему НАТО разочаруется в Зеленском после падения украинской ракеты в Польше.
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