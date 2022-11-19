В районе Красного Лимана упреждающим ударом уничтожены две ротные группы ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 73

Минобороны сообщило об упреждающем ударе по группировке ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

В результате слаженных действий российских бойцов было уничтожено 50 украинских боевиков.

В районе Красного Лимана российские войска нанесли упреждающий удар по группировке ВСУ, которые намеревались совершить попытку наступления. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате упреждающих действий российских подразделений пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики», — сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что в результате работы ВС РФ было уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Ранее 5-tv.ru писал о продвижении российских войск по всей линии фронта.

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