На Украине ликвидирован главный вербовщик неонацистов для ВСУ Гастон Бессон
По некоторым данным, в югославском конфликте он отличился зверствами в отношении сербского мирного населения. Весь тот опыт он перенес на Украину.
Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Palamarchuk
На Украине убит один из основателей «Украинского интернационального легиона» — француз Гастон Бессон. Об этом сообщило издание «Российская газета». Также информацию подтвердил его сослуживец в социальных сетях.
46-летний Бессон считался одним из главных по подбору иностранных наемников на Украину. Его подразделение по большей части состояло из европейских неонацистов и подчинялось батальону «Азов»*. Он имел большой боевой опыт. Служил в десантных войсках и спецназе.
За всю свою жизнь он принял участие во множестве конфликтов, которые проходили в Европе, Азии, Латинской Америке. Также он руководил подразделениями из 500 бойцов во время югославского конфликта. Опыт оттуда он перенес на Украину.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех категориях иностранных наемников на службе у киевского режима.
* — является террористической организацией, запрещена на территории РФ.
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