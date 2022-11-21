На Украине ликвидирован главный вербовщик неонацистов для ВСУ Гастон Бессон

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 119

По некоторым данным, в югославском конфликте он отличился зверствами в отношении сербского мирного населения. Весь тот опыт он перенес на Украину.

На Украине ликвидирован главный вербовщик неонацистов для ВСУ Гастон Бессон

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Palamarchuk

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Тема:
Украинский кризис Специальная военная операция России

На Украине убит один из основателей «Украинского интернационального легиона» — француз Гастон Бессон. Об этом сообщило издание «Российская газета». Также информацию подтвердил его сослуживец в социальных сетях.

46-летний Бессон считался одним из главных по подбору иностранных наемников на Украину. Его подразделение по большей части состояло из европейских неонацистов и подчинялось батальону «Азов»*. Он имел большой боевой опыт. Служил в десантных войсках и спецназе.

За всю свою жизнь он принял участие во множестве конфликтов, которые проходили в Европе, Азии, Латинской Америке. Также он руководил подразделениями из 500 бойцов во время югославского конфликта. Опыт оттуда он перенес на Украину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех категориях иностранных наемников на службе у киевского режима.

* — является террористической организацией, запрещена на территории РФ.

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