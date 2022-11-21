Политолог: Польша потребовала от Украины не извинений за Волынскую резню, а ее землю

Варшава согласилась помочь Киеву оружием и льготами для беженцев отнюдь не из-за добродушия. Отказ платить по счетам начинает злить поляков.

В Польше потребовали от Украины принести извинения за Волынскую резню с намеком на то, что Киеву пора передать Варшаве Восточные Кресы. Об этом 5-tv.ru сообщил политолог Антон Бредихин.

«Главная задача только одна — получить Восточные Кресы любой ценой. Ради этого поляки начали молчать про Волынскую резню и (президент Анджей — Прим. ред) Дуда пошел на уступки. Ради этого Польша обеспечила военные поставки на Украину, в том числе за свой собственный счет. Ради этого были приняты украинские беженцы и им дали льготы. Сейчас уже лишают, многих лишили. И ради этого Польша выслуживалась перед Брюсселем и Вашингтоном, чтобы получить Восточные Кресы», — подчеркнул политолог.

По его словам, ранее Польша была готова идти на уступки, однако теперь настроения в стране стремительно меняются. Обычные граждане начинают понимать, что Варшава платит слишком «дорогую цену» за мечту, которая может и не сбыться.

«В данном случае инцидент с Волынской резней и политизация этого вопроса — намек на то, что дальше помогать просто так мы не будем. Давайте уже, пускайте на Восточные Кресы наших миротворцев, пускайте наши войска и давайте в каком-то формате определять статус Западной Украины в составе Польши. Вот единственная задача, ради которой весь сыр-бор и развернулся», — подытожил Антон Бредихин.

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Как сообщал 5-tv.ru, принести извинения за Волынскую резню минувшим днем потребовал польский политолог Лешек Сыкульский, мнение которого опубликовала популярная польская газета Gazeta Wyborcza. Перед этим депутат польского сейма Роберт Винницкий отказался считать вопрос о геноциде польского народа закрытым. Таким — закрытым — его назвали в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Волынскую резню власти Польши считают одним из главных проявлений геноцида польского народа. Она началась в феврале 1943 года, когда украинские националисты приступили к карательным операциям против этнических поляков на Волыни. Кульминации акция достигла 11 июля, когда пособники нацистов атаковали около 100 населенных пунктов, убивая преимущественно женщин, детей и стариков.

Восточные Кресы — польское название территорий нынешней западной Украины, западной Белоруссии и Литвы. Прежде они входили в состав Польши.

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