«Я сын офицера»: Александр Маршал признался, что хотел отправиться добровольцем в Донбасс

Знаменитый певец признался солдатам, что хотел поехать в зону спецоперации. Почему военкомат отказал артисту?

Певец Александр Маршал примкнул к Агитбригадам «Русского Радио». Рок-музыкант дал часовой концерт в военной части города Калининец. На одной сцене с ним в рамках всероссийского патриотического марафона выступила эстрадная группа «Александров-Парк».

Музыкант побеседовал с российскими военными. Маршал признался солдатам, что хотел добровольно встать в их ряды для участия в Специальной военной операциt по защите Донбасса. Однако военкомат развернул его домой, ссылаясь на возраст.

«Мне 65 лет. Я спрашивал в военкомате, могу ли я поехать на Украину. Мне сказали, что я слишком стар. Но я сын офицера, внук офицера, и я не вижу свою жизнь иначе и считаю своим долгом быть с ребятами в такой ситуации», — подчеркнул исполнитель.

После концерта в Калининце 21 ноября, артисты проследовали далее по маршруту Агитбригады в Наро-Фоминск. Ряды выступающих Александра Маршала и участников ансамбля «Александров-Парк» пополнили группа «Блестящие» и певица Нина Фокина.

Агитбригады «Русского Радио» — это проект, который позволяет выстроить «мосты» между российскими военными, участвующими в СВО на Украине, их семьями, друзьями и каждым неравнодушным жителем России.

Уникальный проект начал работу 20 октября в Севастополе. После старта состоялось уже десять концертов в разных субъектах страны. Артисты посетили не только подмосковные пункты мобилизации, но и госпиталь в Луганске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой диагноз был обнаружен у Александра Маршала.