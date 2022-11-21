«Я сын офицера»: Александр Маршал признался, что хотел отправиться добровольцем в Донбасс
Александр Маршал выступил на Агитбригаде в военной части в Калининце
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Знаменитый певец признался солдатам, что хотел поехать в зону спецоперации. Почему военкомат отказал артисту?
Певец Александр Маршал примкнул к Агитбригадам «Русского Радио». Рок-музыкант дал часовой концерт в военной части города Калининец. На одной сцене с ним в рамках всероссийского патриотического марафона выступила эстрадная группа «Александров-Парк».
Музыкант побеседовал с российскими военными. Маршал признался солдатам, что хотел добровольно встать в их ряды для участия в Специальной военной операциt по защите Донбасса. Однако военкомат развернул его домой, ссылаясь на возраст.
«Мне 65 лет. Я спрашивал в военкомате, могу ли я поехать на Украину. Мне сказали, что я слишком стар. Но я сын офицера, внук офицера, и я не вижу свою жизнь иначе и считаю своим долгом быть с ребятами в такой ситуации», — подчеркнул исполнитель.
После концерта в Калининце 21 ноября, артисты проследовали далее по маршруту Агитбригады в Наро-Фоминск. Ряды выступающих Александра Маршала и участников ансамбля «Александров-Парк» пополнили группа «Блестящие» и певица Нина Фокина.
Агитбригады «Русского Радио» — это проект, который позволяет выстроить «мосты» между российскими военными, участвующими в СВО на Украине, их семьями, друзьями и каждым неравнодушным жителем России.
Уникальный проект начал работу 20 октября в Севастополе. После старта состоялось уже десять концертов в разных субъектах страны. Артисты посетили не только подмосковные пункты мобилизации, но и госпиталь в Луганске.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой диагноз был обнаружен у Александра Маршала.
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