Враг не пройдет: как российские «Искандеры» работают по позициям ВСУ

Мощное оружие поражает любые цели на расстоянии до 500 километров.

Российские «Искандеры» нанесли высокоточные удары по важным объектам военной инфраструктуры, а также по скоплениям боевой техники украинских войск. Кадры работы ракетных комплексов обнародовало Минобороны.

«Искандеры» способны атаковать любые цели на расстоянии до 500 километров — в любую погоду и из любого места. Для подготовки ракетного удара требуется не более трех минут.