Враг не пройдет: как российские «Искандеры» работают по позициям ВСУ
Российские «Искандеры» нанесли удары по важным объектам военной инфраструктуры ВСУ
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Мощное оружие поражает любые цели на расстоянии до 500 километров.
Российские «Искандеры» нанесли высокоточные удары по важным объектам военной инфраструктуры, а также по скоплениям боевой техники украинских войск. Кадры работы ракетных комплексов обнародовало Минобороны.
«Искандеры» способны атаковать любые цели на расстоянии до 500 километров — в любую погоду и из любого места. Для подготовки ракетного удара требуется не более трех минут.
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