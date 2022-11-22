Госдума приняла во втором чтении поправку о приостановке госслужбы при мобилизации

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Игорь Рязов
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Законодатели прописали в документах важные уточнения для чиновников, которые попали под призыв для защиты Родины в зоне спецоперации.

Госдума приняла во втором чтении поправку о приостановке госслужбы при мобилизации

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Тема:
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Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправку о приостановке государственной службы в связи с призывом работника на военную службу по мобилизации.

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Законопроект гарантирует, что за такими госслужащими сохранятся их рабочие места. Приостановленные трудовые договоры должны быть возобновлены по возвращении. Закон распространяется не только на мобилизованных чиновников, но и на добровольно отправившихся в зону спецоперации госслужащих.

Однако есть важные уточнения: работник обязан предупредить работодателя о своем выходе на госслужбу не позднее чем за три рабочих дня. Трудовой договор с мобилизованным госслужащим можно расторгнуть только при упразднении органа, в котором тот трудился.

После приостановки государственной службы работник освобождается от ограничений, запретов и требований, которые на него налагались. Взамен в этот период госслужащий не будет получать зарплату по приостановленному трудовому договору.

Президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Призыв в рамках кампании завершился 31 октября, задание по набору 300 тысяч человек было выполнено.

В Минобороны сообщали, что все призванные в рамках частичной мобилизации граждане получат единовременную выплату в 195 тысяч рублей, если заключили контракт на срок от года. Не ниже этой суммы будут и ежемесячные выплаты. Денежное содержание мобилизованным начали выплачивать с 8 ноября.

Есть и другие льготы и преференции для мобилизованных граждан. В частности, они освобождаются от налога на имущество, получают право на бесплатный проезд, путевки в санатории и лекарства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сити-менеджер Читы Александр Сапожников подал в отставку ради того, чтобы отправится в зону СВО. Коллеги дали интересные комментарии о его решении.

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