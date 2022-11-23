Небо и земля под контролем: лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны продемонстрировало работу ПВО и Су-25 на Украине
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Россия продолжает проведение спецоперацию по защите Донбасса, успешно ликвидируя вооружение противника.
Россия продолжает проведение специальной военной операции на Украине. 5-tv.ru публикует самые яркие кадры.
Расчеты зенитно-ракетных комплексов ближнего действия «Стрела-10МН» подразделений ВДВ уничтожают украинские беспилотники. Основная задача российских военных — прикрытие элементов боевого порядка и объектов соединения от атак средств воздушного нападения противника. Стоит отметить, что мобильный комплекс эффективен против любых типов беспилотных летательных аппаратов. Более того, подразделения ВДВ успешно сбивали самолеты и вертолеты противника.
А тем временем мобилизованные танкисты продолжают подготовку. На видео — самые яркие кадры работы мощных орудий. Подготовка танкистов — очень ответственное дело, ведь именно от этой военной техники во многом зависит выполнение боевых задач.
А самые яркие кадры — видео Минобороны о боевых вылетах Су-25 ВКС России. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Видео из кабины пилота завораживает своей красотой. Впрочем, летчикам некогда разглядывать бескрайнее небо, ведь им нужно поразить воздушные цели противника.
Ранее 5-tv.ru показывал, как работает РЗСО «Смерч».
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