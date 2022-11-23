Небо и земля под контролем: лучшее видео из зоны СВО за день

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 632

Минобороны продемонстрировало работу ПВО и Су-25 на Украине

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Россия продолжает проведение спецоперацию по защите Донбасса, успешно ликвидируя вооружение противника.

Россия продолжает проведение специальной военной операции на Украине. 5-tv.ru публикует самые яркие кадры.

Расчеты зенитно-ракетных комплексов ближнего действия «Стрела-10МН» подразделений ВДВ уничтожают украинские беспилотники. Основная задача российских военных — прикрытие элементов боевого порядка и объектов соединения от атак средств воздушного нападения противника. Стоит отметить, что мобильный комплекс эффективен против любых типов беспилотных летательных аппаратов. Более того, подразделения ВДВ успешно сбивали самолеты и вертолеты противника.

А тем временем мобилизованные танкисты продолжают подготовку. На видео — самые яркие кадры работы мощных орудий. Подготовка танкистов — очень ответственное дело, ведь именно от этой военной техники во многом зависит выполнение боевых задач.

А самые яркие кадры — видео Минобороны о боевых вылетах Су-25 ВКС России. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Видео из кабины пилота завораживает своей красотой. Впрочем, летчикам некогда разглядывать бескрайнее небо, ведь им нужно поразить воздушные цели противника.

Ранее 5-tv.ru показывал, как работает РЗСО «Смерч».

Тема:
Специальная военная операция России
23 нояб
Джонсон сообщил, что Шольц уговаривал Зеленского сдаться в самом начале спецоперации
22 нояб
Враг не пройдет: как российские «Искандеры» работают по позициям ВСУ
22 нояб
Госдума приняла во втором чтении поправку о приостановке госслужбы при мобилизации
22 нояб
В «Укрэнерго» заявили об отсутствии уцелевших от обстрелов электроподстанций
22 нояб
Российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов около Павловки
22 нояб
Интервью с солдатом, откинувшим от себя гранаты с дрона ВСУ: «На передке все герои»
22 нояб
Госдума приняла заявление в связи с расстрелом российских пленных боевиками ВСУ
22 нояб
Адские боли: британский наемник рассказал, что на самом деле происходит в ВСУ
22 нояб
Российские военные добились успехов на павловском и угледарском направлениях
22 нояб
Журналиста Associated Press уволили за статью об инциденте с ракетой в Польше
Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
60.66
-0.08 62.18
0.06
Один переезд равен трем пожарам. Китайский совет дня на среду, 23 ноября

Последние новости

6:40
На берегах Канады обнаружено четвертое тело горбатого кита
6:27
«Живу со страхом» — муза Михалкова Елена Соловей поведала о жизни в США
6:11
В Турции зафиксировано мощное землетрясение
6:00
Небо и земля под контролем: лучшее видео из зоны СВО за день
5:52
«Не хочу большой активности»: Гари Олдман сообщил о завершении карьеры
5:39
«Настроен видеть плохое»: Ляйсан Утяшева не смогла промолчать о разводе с Павлом Волей

Сейчас читают

Семья Байдена заработала миллионы на украинском конфликте
Чтоб холопы не завидовали: уехавшая в Израиль Пугачева носит под париком магический амулет
Что делать, если машину сковал ледяной дождь
Очередной спектакль Зеленского: «Заявление о публичных переговорах»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика