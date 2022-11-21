Точность, как у снайперской винтовки: как работает РЗСО «Смерч»

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Корреспондент «Известий» показал, как работает РЗСО «Смерч»

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Специальная военная операция России

Слаженная работа российских расчетов позволяет с высочайшей точностью уничтожать укрепления и технику противника. Именно поэтому за РЗСО «Смерч» с первых дней спецоперации охотятся ВСУ.

«Смерч» обрушился на позиции украинских боевиков в Донбассе. Расчеты реактивных систем залпового огня уничтожили укрепрайоны и скопление техники ВСУ. На развертывание комплекса уходят считанные минуты. При этом точность, почти как у снайперской винтовки. Александр Морозов увидел, как работает эта уникальная РСЗО.

Этой ночью «Смерч» группировки «Отважные» нанес сокрушительный удар по опорному пункту ВСУ. От выстроенных противником укреплений ничего не осталось.

Раннее утро, «Смерч» снова готовится к бою. Развертывание происходит настолько быстро, что приходится бежать, чтобы снять, как командир наводится на цель.

Расчет установки — всего три человека, действия каждого члена экипажа доведены до автоматизма.

«Данная машина представляет собой достаточно грозное вооружение, но и требует дополнительной подготовки к ее работе, но на данной машине научится работать каждый при должном умении и сноровке», — рассказал механик-водитель РЗСО «Смерч» с позывным «Черный».

Основные цели реактивной системы залпового огня «Смерч» — это командные пункты, узлы связи, склады с боеприпасами. Из-за того, что снаряд этой установки корректируемый, его называют снайперской винтовкой среди систем РСЗО.

Недавно экипаж этой установки за выполнение очень важной боевой задачи получил государственные награды.

«Поразил четыре вражеских вертолета на стоянке. Вертолеты находились в 58 километрах, понадобилось четыре фугаса, уничтожил соответственно четыре вертолета. Техника работает у нас от 20 до 90 километров. Поражает абсолютно все, площадью восьми футбольных полей», — поделился начальник расчета РЗСО «Смерч» с позывным «Буря».

Трехсотмиллиметровые ракеты бьют точно и кучно. Пока объектив камеры заливает дождь, артиллеристы несмотря на непогоду снова приступают к работе. На этот раз их цель замаскированные гаубицы.

«Наводится по большим объектам, по скоплению большой техники. Мы готовы работать в любое время: и днем, и ночью готовы», — отметил наводчик расчета РЗСО «Смерч» с позывным «Второй».

«Смерч» — это желанная цель для националистов, за ними солдаты ВСУ охотятся с первых дней спецоперации, поэтому рядом с машиной всегда охрана.

Не дымовые завесы, не бетонные укрепления и даже радиоэлектронная борьба, не помогают укрыться от снарядов этого РСЗО. При этом ракеты нельзя перехватить и уничтожить.

Тема:
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