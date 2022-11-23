Канье Уэст попросил у Трампа помощи на президентских выборах в США
Канье Уэст попросил Трампа быть его «вице-президентом» на выборах 2024 года
Фото: www.globallookpress.com / Ian West
Два года назад за кандидатуру рэпера на выборах проголосовал 1% избирателей. Может, в этот раз ему повезет больше.
Американский рэпер Канье Уэст предложил экс-президенту США помочь ему в предвыборной кампании. Об этом артист рассказал в своем профиле в соцсетях.
«Впервые в Мар-а-Лаго. Дождь и пробки. Не могу поверить, что я заставил президента Трампа ждать», — написал Уэст в публикации.
Он спросил у читателей, как, по их мнению, Трамп отреагировал на просьбу быть его вице-президентом в 2024 году. Большинство ответили, что Трамп согласился.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выдвинуть свою кандидатуру Канье Уэст задумал в далеком 2015 году, когда заявил об этом на музыкальной премии. Еще через три года он повторил свои слова на чикагской радиостанции, а датой назвал 2024 год.
Рэпер уже участвовал в президентских выборах в 2020 году, тогда он набрал менее 1% голосов. За него тогда проголосовало по 1% избирателей от каждого из штатов — такие итоги артист назвал поражением. Возможно, на этот раз ему повезет больше.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Илон Маск считает главной проблемой Байдена для участия в выборах в США 2024 года преклонный возраст.
- 20 нояб
- Более половины американцев не хотят видеть президентом ни Трампа, ни Байдена
- 19 нояб
- NI: Киев опасается сделки РФ и США после выборов президента в 2024 году
- 17 нояб
- Пелоси отказалась быть лидером демократов после победы республиканцев
- 17 нояб
- «Республиканский Кеннеди»: политолог о шансах губернатора Флориды стать президентом США
- 27 окт
- Шутки за 300: Байден начал передразнивать журналистов в Белом доме
- 26 окт
- В интересах России? Политолог оценил шансы Трампа завершить конфликт на Украине на посту президента США
- 11 окт
- И миллиардер, и политик: будет ли Маск баллотироваться на пост президента США
- 8 окт
- У Байдена может появиться темнокожий соперник на выборах
- 4 окт
- Джо Байден собрался баллотироваться на второй срок
- 23 сент
- Рэпер Канье Уэст метит в президенты
Читайте также
93%
-0.08 62.18
0.06
Нашли ошибку?