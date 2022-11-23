Канье Уэст попросил у Трампа помощи на президентских выборах в США

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 20

Канье Уэст попросил Трампа быть его «вице-президентом» на выборах 2024 года

Канье Уэст попросил у Трампа помощи на президентских выборах в США

Фото: www.globallookpress.com / Ian West

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Выборы президента США 2024

Два года назад за кандидатуру рэпера на выборах проголосовал 1% избирателей. Может, в этот раз ему повезет больше.

Американский рэпер Канье Уэст предложил экс-президенту США помочь ему в предвыборной кампании. Об этом артист рассказал в своем профиле в соцсетях.

«Впервые в Мар-а-Лаго. Дождь и пробки. Не могу поверить, что я заставил президента Трампа ждать», — написал Уэст в публикации.

Он спросил у читателей, как, по их мнению, Трамп отреагировал на просьбу быть его вице-президентом в 2024 году. Большинство ответили, что Трамп согласился.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выдвинуть свою кандидатуру Канье Уэст задумал в далеком 2015 году, когда заявил об этом на музыкальной премии. Еще через три года он повторил свои слова на чикагской радиостанции, а датой назвал 2024 год.

Рэпер уже участвовал в президентских выборах в 2020 году, тогда он набрал менее 1% голосов. За него тогда проголосовало по 1% избирателей от каждого из штатов — такие итоги артист назвал поражением. Возможно, на этот раз ему повезет больше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Илон Маск считает главной проблемой Байдена для участия в выборах в США 2024 года преклонный возраст.

Тема:
Выборы президента США 2024
20 нояб
Более половины американцев не хотят видеть президентом ни Трампа, ни Байдена
19 нояб
NI: Киев опасается сделки РФ и США после выборов президента в 2024 году
17 нояб
Пелоси отказалась быть лидером демократов после победы республиканцев
17 нояб
«Республиканский Кеннеди»: политолог о шансах губернатора Флориды стать президентом США
27 окт
Шутки за 300: Байден начал передразнивать журналистов в Белом доме
26 окт
В интересах России? Политолог оценил шансы Трампа завершить конфликт на Украине на посту президента США
11 окт
И миллиардер, и политик: будет ли Маск баллотироваться на пост президента США
8 окт
У Байдена может появиться темнокожий соперник на выборах
4 окт
Джо Байден собрался баллотироваться на второй срок
23 сент
Рэпер Канье Уэст метит в президенты
-1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.66
-0.08 62.18
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

18:58
Во Франции назвали Крым российским и призвали не брать Украину в ЕС
18:49
Канье Уэст попросил у Трампа помощи на президентских выборах в США
18:45
Несколько десятков человек пострадали в результате мощного землетрясения в Турции
18:26
Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма»
18:15
В Приморье задержали браконьера, хранившего шкуру, череп и кости амурских тигров
18:06
Путин рассказал о беспокойстве лидеров стран Африки из-за ситуации с удобрениями

Сейчас читают

Как бесплатно получить лекарства детям до 3 лет
Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки
На что чаще всего жалуются недовольные мужья
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика