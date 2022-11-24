Я продвигаюсь и истребляю все живое: бывший офицер разведки США Риттер о том, как воюет армия США

Эксперт подчеркнул, что если бы принимал участие в боевых действиях против украинцев, действовал бы гораздо жестче.

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер рассказал о том, как воюет армия США. Эксперт вспомнил операцию «Буря в пустыне» на территории Ирака.

«Мы не тратили свое время на переговоры. Не хочешь сдаваться, ну так умри. Мы уничтожали. Я продвигаюсь и истребляю все живое. Вот как бы как мы воевали», — сказал Риттер, проводя аналогию с российской спецоперацией на Украине.

Экс-разведчик добавил, что российская сторона никогда бы так не поступила, поскольку изначально не хотела того, про происходит сейчас.

«Не хотят они (российские военные — Прим.ред.) бомбить Украину. Они в одни и те же школы вместе ходили, с украинскими офицерами. Они с детства дружили. В одних и тех же военных академиях вместе служили в первые годы. Друзья — и они пойдут воевать друг против друга? Это не так-то просто», — пояснил бывший военный.

Риттер считает, что российские бойцы не ведут войну, а проводят военную спецоперацию, что является совершенно разными вещами. Поэтому, по его мнению, нельзя давать оценку действиям России с точки зрения войны.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса от националистов. Войсками РФ и союзными силами освобожден ряд территорий. Конечная цель — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как росгвардейцы работают в ходе спецоперации на Украине.