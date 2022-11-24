Песков: у Киева достаточно возможностей для урегулирования кризиса на Украине
Единственная проблема заключается в том, что правительство Незалежной, курируемое Западом, не хочет решать проблем.
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidential Press Servi
У Киева достаточно возможностей для урегулирования кризиса на Украине. С таким заявлением на очередном брифинге выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все возможные страдания мирного населения», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, комментируя ситуацию с ни в чем не повинными гражданами Незалежной, которых истребляют ВСУ.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России нанесла массированные удары по объектам Украины.
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