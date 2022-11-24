Где и когда Путин встретится с матерями участников спецоперации
Владимир Путин встретится с матерями участников спецоперации
Фото: Епанчинцев Евгений / ТАСС
О планах на встречу было известно несколько недель назад.
В преддверии Дня матери президент России Владимир Путин лично встретится с матерями российских военнослужащих, участвующих в СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«На встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание», — пояснили в Кремле.
День матери отмечается последнего воскресенья ноября. Также в пресс-службе отметили, что в этот же день Владимир Путин примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию государственной корпорации «Ростех».
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. А 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле не обсуждают вторую волну мобилизации в России.
- 24 нояб
- Минобороны РФ: разрушения в Киеве — результат работы ПВО Украины
- 24 нояб
- Я продвигаюсь и истребляю все живое: бывший офицер разведки США Риттер о том, как воюет армия США
- 24 нояб
- Песков: у Киева достаточно возможностей для урегулирования кризиса на Украине
- 24 нояб
- Эксперт предрек судьбу русскоязычных солдат на Украине: гитлеровский сценарий от ВСУ
- 24 нояб
- Политолог Гаспарян об идее украинцев переименовать Россию: «Психиатры должны дать заключение»
- 24 нояб
- Армия России нанесла массированные удары по объектам Украины
- 24 нояб
- В агонии, без шанса на победу: как ведут себя боевики ВСУ на поле боя
- 24 нояб
- «Я всю жизнь говорю»: Лобода заявила, что не откажется от русского
- 24 нояб
- В бой идут настоящие мужчины: как росгвардейцы работают в ходе СВО на Украине
- 24 нояб
- Холодом веет: Украину ждет трагедия в преддверии зимы
Читайте также
86%
-0.16 62.29
0.11
Нашли ошибку?