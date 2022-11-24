Где и когда Путин встретится с матерями участников спецоперации

О планах на встречу было известно несколько недель назад.

В преддверии Дня матери президент России Владимир Путин лично встретится с матерями российских военнослужащих, участвующих в СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«На встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание», — пояснили в Кремле.

День матери отмечается последнего воскресенья ноября. Также в пресс-службе отметили, что в этот же день Владимир Путин примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию государственной корпорации «Ростех».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. А 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле не обсуждают вторую волну мобилизации в России.