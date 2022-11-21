Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вторую волну мобилизации в России

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 80

На данный момент известно, что в зону специальной военной операции отправили около 90 тысяч призванных в рамках мобилизации граждан.

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вторую волну мобилизации в России

Фото: Епанчинцев Евгений / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких обсуждений на этот счет нет», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Дмитрий Песков уточнил, что не может говорить за Минобороны РФ. Однако заверил, что «в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет».

В начале ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России были мобилизованы 318 тысяч человек. Около 20 тысяч из них отправились на защиту Донбасса добровольцами. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об отправке в зону спецоперации 87 тысяч бойцов из числа мобилизованных.

Читайте также

В Минобороны РФ назвали минимальную зарплату мобилизованного россиянина

В Минобороны также сообщали, что единовременную выплату в 195 тысяч рублей получат все граждане, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, заключившие контракт на военную службу на срок от года. Денежное содержание мобилизованным начали выплачивать с 8 ноября.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля. Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДНР при наступлении российские войска уничтожили 120 боевиков ВСУ.

Тема:
Специальная военная операция России
21 нояб
Уничтожены пытавшиеся перебраться на левый берег Днепра украинские диверсанты
21 нояб
Названо условие, при котором Россия и Украина забудут все обиды
21 нояб
Названы украинские территории, которые могут поменять свой статус
21 нояб
Точность, как у снайперской винтовки: как работает РЗСО «Смерч»
21 нояб
Перехватить и уничтожить: лучшее видео из зоны СВО за день
21 нояб
На Украине ликвидирован главный вербовщик неонацистов для ВСУ Гастон Бессон
20 нояб
ВСУ неоднократно обстреляли Запорожскую АЭС: кадры с места
20 нояб
Армия России уничтожила цех ВСУ по сборке двигателей авиатехники в Запорожье
20 нояб
Пункт «Бассейн» и село Опытное: названы достижения ВС РФ в зоне СВО за неделю
20 нояб
Военкор «Известий» показал, как «Акация» ВС РФ громит ВСУ в Запорожской области
-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
60.37
-0.02 62.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

15:20
Полная заморозка: приблизит ли упавшая в Польше ракета ВСУ конец украинского кризиса
15:08
Как ухаживать за кожей лица и тела в зимнее время — советы врачей
15:03
Уничтожены пытавшиеся перебраться на левый берег Днепра украинские диверсанты
15:03
Медведь-рецидивист ограбил авто и прихватил с собой попкорн в штате Теннесси
14:57
«Я не оскорбляю уши этой ерундой»: Соседов отказался слушать «гламурный» вокал Бузовой
14:51
Больше 100 тысяч: у Гузеевой опять отсудили баснословную сумму из-за ремонта

Сейчас читают

Политолог: Польша потребовала от Украины не извинений за Волынскую резню, а ее землю
"Да, я в отношениях": влюбленная Лолита подтвердила новый роман
Помогла украинская ракета? Запад резко изменил риторику в отношении России
Какие модные тенденции забирает с собой 2023 год, а от каких трендов придется отказаться

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика