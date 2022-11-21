Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вторую волну мобилизации в России

В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких обсуждений на этот счет нет», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Дмитрий Песков уточнил, что не может говорить за Минобороны РФ. Однако заверил, что «в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет».

В начале ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России были мобилизованы 318 тысяч человек. Около 20 тысяч из них отправились на защиту Донбасса добровольцами. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об отправке в зону спецоперации 87 тысяч бойцов из числа мобилизованных.

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В Минобороны также сообщали, что единовременную выплату в 195 тысяч рублей получат все граждане, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, заключившие контракт на военную службу на срок от года. Денежное содержание мобилизованным начали выплачивать с 8 ноября.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля. Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДНР при наступлении российские войска уничтожили 120 боевиков ВСУ.