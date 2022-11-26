Майданов про уехавших звезд из РФ: «Использовали, как дойную корову»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 1 246

Певец Майданов высказался по поводу артистов, покинувших РФ

Майданов про уехавших звезд из РФ: «Использовали, как дойную корову»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Специальная военная операция России

После начала спецоперации РФ на Украине мир российского шоу-бизнеса разделился на несколько лагерей.

О сбежавших из России артистах после начала специальной военной операции (СВО) на Украине высказался певец Денис Майданов в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Вячеслава Манучарова. Он отметил, что многие из знаменитостей захотят вернуться, поскольку за рубежом они никому не нужны, а деньги имеют неприятное свойство заканчиваться.

«Те, кто уехал из страны, покричал, они попрощались со своей работой здесь. Они показали, что никогда эту страну не любили и использовали ее, как дойную корову», — сказал исполнитель песни «Родина».

До этого артист выразил мнение, что правда о текущих событиях дойдет до всех, включая звезду эстрады Аллу Пугачеву. Селебрити подчеркивал, что певица сделала свой выбор, оставшись с «другой Россией».

После начала СВО мир российского шоу-бизнеса разделился на несколько лагерей. Часть знаменитостей осудила действия властей, кто-то предпочел не распространяться о своих политических взглядах. Также есть, те, кто поддержал мирных жителей Донбасса и бойцов РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто контролирует киевский режим.

Тема:
Специальная военная операция России
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