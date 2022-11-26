Губернатор Петербурга Беглов передал батальону «Аврора» внедорожники и лекарства

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Заксобрания города Александр Бельский прибыли в расположение танкового батальона «Аврора» и передали его бойцам автомобили УАЗ в полной комплектации, лекарства и инструменты, закупленные на средства благотворительного фонда «Победа».

«Сегодня вы — самые уважаемые, самые достойные граждане нашей страны. Вы — наследники русской воинской славы. Ленинградцы-петербуржцы были и остаются примером силы и мужества. Когда-то город выдержал 900 дней блокады. Сегодня наши воины сражаются на передовой, а мужество и единство требуется от всех граждан России», — обратился к бойцам губернатор.

«Ленинградцы — отдельная история. Конечно, мы будем и к вам приезжать, и выполнять все те задачи, которые поставили перед нами правительство и президент РФ. Александр Дмитриевич сказал уже, что достаточное количество денег мы выделили на то, чтобы вы ни в чем не нуждались. Все просьбы через командира, будем помогать напрямую», — добавил глава петербургского Законодательного собрания.

Беглов заверил бойцов, что помощь их близким — на особом контроле у властей города. По его словам, детям из семей мобилизованных предоставляется внеочередное зачисление в дошкольные и образовательные учреждения, бесплатный детский сад, школьникам и студентам колледжей — бесплатное питание. Кроме того, им положены бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте.

Именной танковый батальон «Аврора» сформирован из петербуржцев для участия в специальной военной операции. Торжественная церемония проводов бойцов прошла 5 октября на Витебском вокзале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Тульской области Алексей Дюмин передал мобилизованным бойцам новое снаряжение и технику.