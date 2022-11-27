Бойцы добробатов РФ получили право на удостоверение ветерана боевых действий
Так распорядился глава государства Владимир Путин.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
На этой неделе президент подписал, одобренный ранее Госдумой РФ и Советом Федерации закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участников спецоперации.
Закон опубликован и уже вступил в силу. Это значит, что бойцы добробатов имеют право получить удостоверение ветерана или инвалида боевых действий, и пользоваться всеми положенными по закону льготами и мерами соцподдержки.
В их числе единовременные и ежемесячные выплаты, скидка в 50% на оплату ЖКХ, льготы по налогу на транспорт и недвижимость. Есть и другие меры поддержки. С начала спецоперации добровольцами стали более 15 000 человек.
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