В Кривом Роге полностью остановили движение поездов после ракетного удара

Тип ракет еще не установлен.

В городе Кривой Рог полностью остановлена работа железной дороги. Украинские пути не будут функционировать длительное время из-за повреждений инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко.

«Попадание было на территории Криворожского района, Лозоватская община, по железнодорожной инфраструктуре. Было два попадания ракетами», — рассказал он в эфире одного из украинских каналов.

Ситниченко добавил, что снаряды нанесли значительные разрушения и сделали передвижение по железнодорожным путям невозможным. Также, по его словам, типы ракет устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине заявили о серьезном повреждении объекта инфраструктуры в Кривом роге.