В Кривом Роге полностью остановили движение поездов после ракетного удара
В Кривом Роге остановили работу железной дороги из-за повреждения инфраструктуры
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Тип ракет еще не установлен.
В городе Кривой Рог полностью остановлена работа железной дороги. Украинские пути не будут функционировать длительное время из-за повреждений инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко.
«Попадание было на территории Криворожского района, Лозоватская община, по железнодорожной инфраструктуре. Было два попадания ракетами», — рассказал он в эфире одного из украинских каналов.
Ситниченко добавил, что снаряды нанесли значительные разрушения и сделали передвижение по железнодорожным путям невозможным. Также, по его словам, типы ракет устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине заявили о серьезном повреждении объекта инфраструктуры в Кривом роге.
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