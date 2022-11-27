В Кривом Роге полностью остановили движение поездов после ракетного удара

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 102

В Кривом Роге остановили работу железной дороги из-за повреждения инфраструктуры

В Кривом Роге полностью остановили движение поездов после ракетного удара

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Специальная военная операция России

Тип ракет еще не установлен.

В городе Кривой Рог полностью остановлена работа железной дороги. Украинские пути не будут функционировать длительное время из-за повреждений инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко.

«Попадание было на территории Криворожского района, Лозоватская община, по железнодорожной инфраструктуре. Было два попадания ракетами», — рассказал он в эфире одного из украинских каналов.

Ситниченко добавил, что снаряды нанесли значительные разрушения и сделали передвижение по железнодорожным путям невозможным. Также, по его словам, типы ракет устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине заявили о серьезном повреждении объекта инфраструктуры в Кривом роге.

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