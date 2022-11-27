Добровольца не пустили в саратовский бар из-за военной формы

Добровольца в военной форме не пустили в бар в Саратове. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Панков, отметив, что администрация заведения отказала в пропуске мужчине из-за того, что он военный.

На видео инцидента, которое Панков опубликовал в своем Telegram-канале, менеджер бара объясняет, почему добровольцу нельзя находиться в заведении.

«Это потому что я военнослужащий Российской Федерации?» — спросил мужчина.

«Да, потому что вы военнослужащий России», — ответил менеджер.

При этом представитель заведения отметил, что «быть в форме — это несоблюдение правил заведения». Однако позднее пользователи сети нашли фото, на котором этот же менеджер сам позирует в баре в военном камуфляже.

На инцидент отреагировал председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев. В своем Telegram-канале он заявил, что сотрудники заведения должны извиниться перед добровольцем, а правоохранительным органам следует изучить случившееся. Он подчеркнул, что российские военнослужащие не заслуживают такого отношения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы добробатов РФ получили право на удостоверение ветерана боевых действий. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Статус дает единовременные и ежемесячные выплаты, скидку в 50% на оплату ЖКХ, льготы по налогу на транспорт и недвижимость и другие меры поддержки. С начала спецоперации добровольцами стали более 15 000 человек.