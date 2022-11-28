Некоторые из заявлений украинского лидера делаются в обход западных коллег. Чем это может грозить главе Незалежной?

Попытка президента Владимира Зеленского захватить Крым, который после референдума в 2014 году вошел в состав России, может спровоцировать конфликт с западными коллегами, активно поставляющими Киеву оружие и технику. К такому выводу пришли журналисты издания The Economist.

Как отметили в материале, с одной стороны, Украина не хотела бы конфликта с западными коллегами, но с другой, Зеленский всерьез задумался о наступлении на Крым, даже несмотря на значительные потери армии. Вместе с тем украинская власть осознает сложность возвращения территории под контроль Украины. Тем самым Зеленский загоняет себя в угол громкими заявлениями, убеждены в королевстве.

«Попытка вернуть Крым под власть Украины стала бы дорогим военным мероприятием — и привела бы к расколу с союзниками, которых он не может позволить себе оттолкнуть», — отметило издание.

Кроме того, на Западе опасаются ответных мер России с применением ядерного оружия в случае, если Владимир Зеленский перейдет от угроз к действиям.

Крымский полуостров вернулся в состав РФ после референдума, проведенного в 2014 году. Большая часть избирателей проголосовала за присоединение территории к стране. Жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали свой выбор. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил — вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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