Власти Энергодара отрицают планы российских военных покинуть ЗАЭС
Все сотрудники предприятия получают новые зарплатные карты и российские паспорта.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Россия не будет покидать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и город Энергодар. Новости о намерении Москвы якобы уйти с объекта являются ложными. Об этом заявили власти региона. Отмечается, что подобные домыслы исходят от украинских СМИ.
«В последнее время подконтрольные Киеву СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении Telegram-канала администрации.
В сообщении отмечается, что все сотрудники АЭС подписали соответствующие трудовые договоры, предприятие переводят в новое юридическое лицо. Работники постепенно получают другие зарплатные карты. Помимо этого персонал оформляет российские документы.
Власти региона заявили, что несмотря на ложь киевского режима, Запорожская АЭС до сих пор подконтрольна России, безопасность на электростанции полностью обеспечена, территория охраняется.
К слову, Энергодар находится близко к ЗАЭС — самой масштабной по числу блоков и мощности электростанции в Европе. В марте этого года российские военные взяли предприятие под свой контроль. Украинские националисты не перестали атаковать Запорожскую АЭС и сам город.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мобилизованные усилили оборону береговой линии Днепра в районе Энергодара.
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