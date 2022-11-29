Пятый канал и ОНФ объявили сбор средств для помощи бойцам ЛНР

Бороться на передовой сейчас приходится не только с противником, нужно противостоять погоде. Холодно, окопы залиты водой, дороги размыты. Сложно продвигаться без зимней формы, подвозить припасы без грузовиков.

Общероссийский народный фронт и Пятый канал запустили сбор средств для бойцов ЛНР. Того самого батальона, который освобождал Рубежное, Лисичанск, Северодонецк. Помочь может каждый. Дмитрий Зименкин увидел, чего стоит отвоевывать позиции в условиях осенней распутицы.

Пробираемся с «Губером» через частный сектор, по которому по-прежнему стреляют. Позывной «Губер» — потому что бывший замминистра ЛНР по ЖКХ. Чиновник не стал отсиживаться в теплом кабинете, и в феврале без какой-либо подготовки пошел воевать в 3-ий батальон 208 полка. В этом самом бушлате. На его щеке борозда от пули. Проскользнула за вечер до нашей встречи.

«Как раз повернулся частью лица. Это рикошет от пули. Ерунда», — рассказал боец с позывным «Губер».

За девять месяцев хорошо научился воевать. Как и многие мобилизованные из ЛНР, составившие силу всего 2-го армейского корпуса. Чего только не было. И Рубежное освобождали, и Северодонецк с Лисичанском. Штурмовали промзоны. В любых погодных условиях. Летом, конечно, проще. Сейчас зима на носу, нужно утепляться.

«Нечего одевать. Реально нечего. Где-то оно доходит, до нас не доходит. Но самое необходимое сейчас для нас — это грузовая машина. Сейчас вон даже подвезти еду не на чем. Там муляки по колено. Дайте нам технику, „Урал“ или „Камаз“, пожалуйста», — попросил боец с позывным «Губер».

В Донбассе снежная зима лишь в середине января. До этого вот такая распутица. Это мы показываем еще не самую тяжелую дорогу. Ближе к передовой пройдет только «Урал» или другая тяжелая техника.

«Проблемы с эвакуацией, эвакуацией раненых. Это однозначно по такой погоде. По пыли лучше. Но имеем то, что имеем», — заявил военнослужащий с позывным «Кипиш».

«В полевых условиях приходится сражаться не только с противником, но и со стихией. Вот с такой весенне-осенней распутицей. И мы находимся в окопе, который полностью залит водой. Подарок для бойцов, на самом деле, — это если окоп находится в песке. Вода уходит. А если такой чернозем-глинозем, то вода сохраняется, и от нее никуда не деться. Ну, кстати, выкапывают вот такие ниши, уровнем повыше, чтобы позиции для боевой работы были более или менее сухие», — сообщил военкор Игорь Балдин.

Тепляки, каски, бронежилеты, зимняя одежда и белье. Техника, тепловизоры и другое. 3-ий батальон будет обеспечен необходимым благодаря нашему сбору средств вместе с общероссийским народным фронтом. Помочь может каждый.

Многие ребята с начала спецоперации ни разу не были дома. А ведь они первыми пошли биться с ВСУ и их НАТОвскими партнерами.

«С учителями, шахтерами. Военных у нас в батальоне единицы. Кто служил срочную службу на пальцах можно пересчитать. Учились вместе. С нами Бог, с нами Правда. Мы стоим против фашистов за свою Родину», — рассказал боец с позывным «Бес».

А напоследок бывалый «Губер» советует новым мобилизованным хорошо учиться на полигонах. В отличие от многих парней из 3-го батальона, у приезжих из других регионов России такая возможность есть. Учеба, экипировка, дисциплина — вот главные составляющие не только выживания, но и вообще победы на войне.