Военный академик объяснил важность усиления обстрелов по объектам Украины

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Военный академик Козин: нужно усилить обстрелы на Украине для блокировки военных поставок и грузов

Военный академик объяснил важность усиления обстрелов по объектам Украины

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

В период Великой Отечественной войны советские граждане для защиты Родины применяли эти методы И сейчас о них нельзя забывать.

Вооруженные силы (ВС) России должны усилить обстрелы по объектам инфраструктуры Украины, при этом вместе с тем удары должны наноситься и по каналам западного вооружения, заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в беседе с URA.RU.

«Нужно это делать усиленно, постоянно, стабильно, но, чтобы добавлялась блокировка военных поставок и грузов», — отметил Козин.

Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны Красная Армия активно занималась рельсовой или минной войной. Партизанским отрядам давались задания взрывать эшелоны с немецко-фашистскими вооружениями, техникой, танками и боеприпасами.

«Без всяких учебников люди понимали, что перекрытие каналов поставок вооружения техники, это очень серьезная задача, очень важная. Ее никогда нельзя забывать», — добавил он.

Такого же мнения и гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его словам, из-за сложности удерживания военной логистики на территории Украины необходимо работать точечно и обрезать пути доставки вооружений. Вместе с тем обстрелы по объектам инфраструктуры Незалежной негативно отражаются и на работе спутников Starlink.

«Им нужно постоянно иметь прямой доступ к электроэнергии, а ее просто целыми районами на Украине сейчас нет. Прежде всего, вырубаются те районы, которые наиболее близки к зоне спецоперации», — подчеркнул Михайлов.

К слову, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. Связано это было с терактом на Крымском мосту. До этого российский лидер Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ несут катастрофические потери на артемовском направлении.

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