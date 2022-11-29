Тактическая медицина в действии: как тренируются разведчики из ДНР

Как и во многих других областях, эти знания были получены ценой человеческого здоровья и жизни.

Разведчики народной милиции Донецкой Народной Республики в зоне спецоперации оттачивают не только боевые навыки, но и те, что помогут спасти жизнь. Там проводятся занятия по тактической медицине. Вначале военные слушают лекции, а потом их ждет обязательная практика. Вместе с бойцами на уроках выживания побывал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Сначала бойцы отправляются на стрельбище, где они отрабатывают различные приемы ведения боя. К рубежу бойцы подходят друг за другом, это особая тактика ведения боя.

Это так называемая круговая тренировка для разведчиков — один отработал, второй подошел, бьет через доску, в которой уже готовы отверстия, имитирующие, как правило, условия настоящего боя. Вот это, скорее всего, стрельба из подвала. Самое главное — попасть нужно все 13 патронов.

Упражнение сложное, на тренировки тратятся целые дни. Сначала отрабатывают движения — непросто сразу выбрать удобное положение для стрельбы — после уже меткость, новичкам помогают более опытные бойцы.

В таком методе, оказывается, важно все — даже очередность, с которой встаешь на колени. Это секунды потраченного времени, за которые противник может сориентироваться, увидеть бойца и открыть огонь.

«Вначале наработать стойки, наработать выход — заход, чтобы он точно понимал, как выходить на позицию, стойку ту или иную для стрельбы», — рассказал военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным «Паркет».

В боевых условиях атакуют так же — друг за другом, на одном месте после стрельбы долго не задерживаются. Подразделение работает на самых горячих направлениях. Кроме отработки навыков боя в этот раз им проводят и занятия по тактической медицине. Для этого специально приехал Дмитрий Усков — он волонтер, уже несколько месяцев катается по фронту, читает лекции, после которых — обязательно практика.

По статистике, чаще всего солдаты гибнут из-за потери крови. Поэтому уметь нащупать артерию, остановить кровотечение нажатием или наложить жгут — крайне важно.

«Наша задача крайне важная — мы должны сохранить каждую каплю крови в организме, потому что потеря всего 40% ведет вас к шоковому состоянию», — объяснил молодым бойцам инструктор Дмитрий Усков.

Инструктор показал бойцам несколько разных способов остановки кровотечения голыми руками.

Однако не менее важной задачей является оказание первой помощи. Накладывать жгуты и останавливать кровотечения военных учат волонтеры.

Через минуту у бойца онемеет нижняя часть тела, перестанет поступать кровь. Такой метод используют, когда у пострадавшего множественные ранения конечностей. Также инструктор показал точки, на которые нужно надавить на каждой ноге по отдельности, на руках и шее. Объяснил, как действовать с пострадавшим, особенно при сложном ранении грудной клетки, в такой ситуации важно каждое движение товарища, чтобы не сделать хуже.

«Я заканчивал большое количество курсов на эту тему, стараюсь взаимодействовать с инструкторами различных подразделений, чтобы получить практические знания», — рассказал приехавший помогать бойцам волонтер Дмитрий Усков.

Он не ведет специального подсчета, но знает, что уже обучил больше тысячи человек. Кроме знаний и опыта, которые передает бойцам, Дмитрий покупает на собранные им деньги и возит на фронт необходимые лекарства. Своей работой без преувеличения спасает жизни людей.