При прикрытием танков в зимних условиях: лучшее видео по теме СВО за день

Пока профессиональные бойцы защищают Родину от националистов, в полигонах в России и не только ведется отработка всех боевых навыков.

Мобилизованные бойцы проходят на полигонах интенсивную подготовку в условиях, максимально приближенных к боевым. Тем временем военные в зоне специальной военной операции (СВО) РФ продолжают уничтожать укрепрайоны и живую силу противника — 5-tv.ru публикует лучшие кадры за день с участием военнослужащих.

В Мурманской области на полигонах отдельной мотострелковой бригады Северного флота мотострелки вместе с танковыми подразделениями отрабатывают тактику ведения боя в наступлении в составе отдельных штурмовых групп под прикрытием танков. Занятия проходят в суровых зимних условиях с применением зимних маскхалатов.

На полигонах в Белоруссии с военнослужащими подразделений Западного военного округа, входящих в состав региональной группировки войск, продолжаются занятия по тактической подготовке. Тренируют военные в дневное и ночное время. Они совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины, которые будут необходимы для защиты Отечества.

Мобилизованные военнослужащие совершенствуют навыки при выполнении ночных боевых стрельб из штатного оружия в составе отделений на полигоне под Казанью. На опубликованных кадрах они ведут огонь по мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал и показывал, как на подступах к Артемовску российская артиллерия «утюжит» позиции ВСУ.