На подступах к Бахмуту российская артиллерия «утюжит» позиции ВСУ

К позициям приходится пробираться скрытно: на местности ведется обмен ударами.

В окрестностях Артемовска, он же Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. По сообщению врио главы Донецкой республики Дениса Пушилина, в эти часы ведется зачистка в поселке Курдюмовка, в окрестности которого накануне вошли союзные силы. Взяты и расположенные по соседству Андреевка с Озаряновкой. С огневых рубежей передает военкор «Известий» Денис Кулага.

На старенькой, но все еще маневренной Ниве объезжаем военную технику и подходим к серой зоне. Дальше, чтобы попасть на огневые рубежи, нужно двигаться только пешком, от стенки к стенке разрушенных жилых домов

«Вот так, судя по звукам, нас все-таки засекли. Сейчас передвигаться немного сложнее», — говорит корреспондент с места событий.

Погода ясная, на небе не облачка — идеальный момент для качественной корректировки ударов с воздуха как наших сил, так и сил противника.

«Полет снаряда, взрыв — снова обмениваемся ударами, буквально секунда — прилет со стороны украинской артиллерии, тут же наш ответ. Получается, смотрим за теми, кто оказался. Внимательно смотрим за тем, кто окажется точнее. Но факт, видим все друг друга как на ладони», — говорит Кулага.

Как только орудия смолкают — продолжаем движение в сторону артиллерийских позиций наших военных. Там гаубицы уже давно наведены по целям.

«За работой расчетов приходится наблюдать вот так — из укрытия. Дело в том, что гаубицы наши подошли вплотную к городу и местность здесь уже становится вполне узнаваема. Ну а батарея наша сейчас бьет далеко за город», — отмечает наш корреспондент.

Огонь беглый — так наша артиллерия не дает ВСУ перекинуть в Артемовск подкрепления.

«Об интенсивности работы артиллерии на данном участке говорит количество боекомплектов. Снарядов очень много, вот и заряды, причем есть и уменьшенный, и полный. Да и взрывателей в достатке», — отметил Кулага.

«Работаем довольно часто, потому что приходится работать по танкам, по пехоте, по различного рода укреплениям противника», — говорит один из бойцов.

А дальше в укрытие и снова аккуратно пробираемся между домами под обстрелом ВСУ.