«Это наши люди»: Путин рассказал, почему в состав РФ приняли новые регионы
Путин: людям в новых регионах нужно почувствовать преимущества жизни в России
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru
Президент заявил, что жители новых регионов должны почувствовать преимущества жизни в России.
На встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Сочи президент РФ Владимир Путин заявил, что людям в новых регионах страны нужно «врасти в российскую действительность». Президент хочет, чтобы граждане присоединившихся территорий почувствовали все плюсы жизни в России.
«Я думаю, что для всех здесь присутствующих становится понятно, почему мы поддерживали и, в конце концов, пошли на признание и принятие в состав РФ Донецка и Луганска, а потом еще двух территорий. Вот посмотрите на молодых девушек. Чем Федорова, проживающая в Луганской республике, отличается от таких же Федоровых где-нибудь в Новосибирске, Петербурге или Москве? Ничем. Это наши люди, поэтому, конечно, мы должны сделать все для того чтобы их поддержать», — объяснил Владимир Владимирович.
Он отметил, что одной из мер поддержки станут гранты для ученых, проживающих на новых территориях.
Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал героями всех участников спецоперации на Украине.
- 1 дек
- Военкор «Известий» показал, как ведутся бои за Артемовск
- 1 дек
- Российская армия продолжает теснить ВСУ: освобождена Курдюмовка
- 1 дек
- Российские военные подбили американскую РСЗО HIMARS с боекомплектом и экипажем
- 1 дек
- ВС РФ уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска в ДНР
- 1 дек
- Российские военные предотвратили захват Каховской ГЭС
- 1 дек
- Военкор «Известий» первым показал освобожденный Майорск
- 1 дек
- Глава МИД Лавров: Россия никогда не просила о переговорах с Украиной
- 1 дек
- Минобороны РФ озвучило потери ВСУ при освобождении Андреевки в ДНР
- 1 дек
- «Актер умирает на сцене»: Глюкоза раскрыла, что изменилось в российской эстраде с началом СВО
- 1 дек
- Доброволец из Сербии рассказал о работе российских снайперов в зоне СВО
Читайте также
85%
0.27 63.83
0.78
Нашли ошибку?