«Это наши люди»: Путин рассказал, почему в состав РФ приняли новые регионы

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Рита Миронова
Рита Миронова 1 940

Путин: людям в новых регионах нужно почувствовать преимущества жизни в России

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Президент заявил, что жители новых регионов должны почувствовать преимущества жизни в России.

На встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Сочи президент РФ Владимир Путин заявил, что людям в новых регионах страны нужно «врасти в российскую действительность». Президент хочет, чтобы граждане присоединившихся территорий почувствовали все плюсы жизни в России.

«Я думаю, что для всех здесь присутствующих становится понятно, почему мы поддерживали и, в конце концов, пошли на признание и принятие в состав РФ Донецка и Луганска, а потом еще двух территорий. Вот посмотрите на молодых девушек. Чем Федорова, проживающая в Луганской республике, отличается от таких же Федоровых где-нибудь в Новосибирске, Петербурге или Москве? Ничем. Это наши люди, поэтому, конечно, мы должны сделать все для того чтобы их поддержать», — объяснил Владимир Владимирович.

Он отметил, что одной из мер поддержки станут гранты для ученых, проживающих на новых территориях.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал героями всех участников спецоперации на Украине.

Тема:
Специальная военная операция России
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