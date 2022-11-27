Российскому солдату отказали в операции в украинском плену

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 20

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили об успешном обмене военнопленными с украинской стороной.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Российскому солдату отказали в операции в украинском плену. Кадры с рассказом вернувшегося бойца на Родину предоставили в Минобороны России. Всего 26 ноября были освобождены девять бойцов РФ.

«Меня лечили, но операцию делать не стали, сказали — делай в России», — сказал военнослужащий Идрис.

Военный отметил, что всех экс-военнопленных содержали в разных тюрьмах, поэтому относились к ним тоже по-разному. Со слов Идриса, его ранили в руку не в тюрьме Украины, а в бою. Однако медики оказали ему помощь не в полном объеме.

Освобожденных из украинского плена сразу осмотрели врачи. По словам специалистов, здоровью защитников Родины ничего не угрожает, но им необходимо пройти полную реабилитацию в стационаре.

Накануне в оборонном ведомстве РФ сообщили об успешном обмене военнопленными с украинской стороной. В Министерстве подчеркнули, что вернувшимся россиянам угрожала смертельная опасность в плену Вооруженных сил Украины.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения от неонацистов, начатую в конце февраля. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в российских регионах украинские националисты продолжают попытки совершить теракты.

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