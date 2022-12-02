«Президент всегда был, есть и остается»: условия Байдена для переговоров ужасны

Москва всегда открыта к переговорам, но, в отличие от Запада, она не станет плясать под американскую дудку.

Российское правительство посчитало условия американского лидера Джо Байдена для переговоров с главой государства Владимиром Путиным — недопустимыми. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фактически, что сказал президент Байден: он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. Вот, что он сказал», — заявил представитель Кремля в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

По этой причине специальная военная операция будет продолжена. При этом Песков подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась от дипломатического решения конфликта.

«Президент РФ всегда был, есть и остается открытым для переговоров с целью обеспечения наших интересов. Именно президент РФ еще до начала СВО попытался инициировать переговоры на основе подготовленных нами проектов текста и с США и с НАТО и с ОБСЕ. <…> Конечно, наиболее предпочтительный путь достижения наших интересов — это мирными дипломатическими средствами», — сказал чиновник.

Еще 24 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства тогда отметил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии киевский режим отверг, поэтому наша страна решила оказать этим республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили это как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Байден оскорбил французского лидера Эммануэля Макрона во время его визита в США.