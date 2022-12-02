Истребительная авиация РФ уничтожила два украинских самолета в ДНР

Известно также о семи уничтоженных летательных аппаратах в других населенных пунктах ДНР и ЛНР.

Российская истребительная авиация сбила два украинских самолета в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Украинка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики сбит украинский самолет Су-25», — рассказали в ведомстве.

Известно также о семи уничтоженных летательных аппаратах в районах населенных пунктов Сватово, Краснореченское, Червонопоповка, Голиково, Сторожевка в ЛНР и Егоровка в ДНР. В воздухе было перехвачено 13 реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Ольха».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех пунктов дислокации иностранных наемников у Славянки в ДНР.