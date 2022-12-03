Богомолов на фоне разъездов Собчак посоветовал отправиться вглубь России на поезде

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 379

Богомолов на фоне выездов Собчак за границу назвал идеальный способ путешествий по России

Богомолов на фоне разъездов Собчак посоветовал отправиться вглубь России на поезде

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Andrey Ershtrem/IZVESTIA

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Тема:
Специальная военная операция России

Супруг светской львицы предлагает черпать вдохновение на просторах России.

Режиссер Константин Богомолов на фоне информации о заграничных путешествиях по миру его супруги Ксении Собчак назвал идеальное место в России. Туда, по мнению артиста, стоит ехать за вдохновением. Особенно тем, кто любит классику и горячительные напитки. В итоге получится идеальный «коктейль» для наслаждения.

«В следующий раз, когда вам понадобится отправиться через всю страну, например, в Сибирь, вопреки экономии времени, выберите поезд. Возьмите в дорогу любимый классический труд и главный секрет душевных разговоров — бутылку водки», — посоветовал театральный деятель в соцсетях.

Он уверен, что если обстановка будет располагать, среди спутников обязательно найдется человек, который напомнит знаменитого персонажа, а может, кто-то расскажет свою интерпретацию хорошо знакомой истории.

«Уверяю вас, что в процессе преодоления Транссиба и знакомства с вашими спутниками, вы начнете узнавать в них кого-то из героев, читаемой вами книги. А если обстановка будет располагать, <…> возможно, вам и вовсе поведают готовую интерпретацию хорошо знакомой истории», — полагает супруг светской львицы.

Правда, не все подписчики разделили идею режиссера. Одни поинтересовались, куда же отправиться им, если они и так живут в Сибири, другие пристыдили его за пропаганду алкоголизма. Кто-то иронично заметил, что в режиссере наконец «проснулся» гений, некоторые увидели в его словах промысел Ксении Собчак, которая сейчас в поисках идеального места для жизни за границей на фоне обрушившихся на нее неприятностей. А есть и те, кто посоветовал Константину начать с себя — поезд, Сибирь, холод, вдохновение…

«Какой гений проснулся в вас, господин Собчак»;

«Чувствуется рука жены»;

«Приезжайте в Томск. Есть сценарий для вашего спектакля. И не один»;

«А сами так пробовали?» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сменившая имидж Ксения Собчак вышла на публику с декольте и без Богомолова.

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