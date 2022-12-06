Депутат из Одессы выступил против сноса памятника Екатерине II и раскритиковал коллег

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Политик рассказал, что многие народные избранники побоялись высказать свою позицию из-за того, что голосование было открытым.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Поляков; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

В Одессе собираются снести памятники Суворову и Екатерине II. Как известно, члены городского совета поддержали эту затею практически единогласно.

Лишь немногие воздержались. Один из депутатов, кто не смог отдать свой голос вандалам, согласился дать интервью «Известиям». По понятным причинам — инкогнито.

По словам политика, поскольку голосование было открытым, многие депутаты просто побоялись высказать свою позицию.

«Есть категория политиков, которые на теме памятников, на теме негативного отношения к памятникам, можно сказать, выстроили свою политическую карьеру. Переименовываются улицы, сносятся памятники. Снесли памятник тому же Пушкину, собираются убирать памятник Горького», — сообщил член городского совета Одессы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Латвии потребовали компенсацию за снос памятников времен Великой Отечественной войны.

Тема:
Украинский кризис
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