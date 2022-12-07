Путин ответил на вопрос о сроках начала второй волны мобилизации в России

В настоящее время о проведении второй волны мобилизации граждан для отправки в зону спецоперации не может быть и речи. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, и необходимости для государства, и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — подчеркнул российский лидер.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

В рамках первой волны призыва на обучение и дальнейшую службу всего было отправлено 300 тысяч граждан. Сейчас в зоне проведения СВО находятся 150 тысяч мобилизованных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев угрожает атаковать российские объекты вплоть до Сибири.