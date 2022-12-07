Путин: спецоперация — длительный процесс

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 60

Путин заявил, что новые территории — значимый процесс спецоперации

Путин: спецоперация — длительный процесс

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Путин заявил, что присоединение новых территорий является значимым результатом для России.

Президент России Владимир Путин назвал длительным процессом появление результатов российской спецоперации (СВО) на Украине. Об этом он сообщил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Что касается длительного процесса результатов СВО, конечно, это длительный процесс, но потом вы упомянули, что появились новые территории — ну вот и все-таки значимый результат для России, это серьезный вопрос. И, чего уж там греха таить, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации, это серьезная вещь», — заявил глава государства.

Напомним, ранее Путин пояснил, что Россия будет продолжать вести последовательную борьбу за свои национальные интересы всеми имеющимися средствами.

Традиционная встреча Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о том, что Путин ответил на вопрос о сроках начала второй волны мобилизации в России.

Тема:
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