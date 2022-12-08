Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по объектам и технике ВСУ

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Летчики ВКС РФ работали парами, прикрывая друг друга. Все цели были поражены.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике ВСУ. Пуски экипажи выполняли парами, прикрывая друг друга. Все цели поражены.

Тем временем морпехи Тихоокеанского флота вместе с отрядами народной милиции ДНР проводят зачистку освобожденных населенных пунктов на южно-донецком направлении.

Украинские националисты превратили оставленные жителями дома в настоящие крепости. Но пехотинцы методично, дом за домом, освободили очередной поселок.

Тема:
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