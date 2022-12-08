Зеленский назвал точный год окончания конфликта на Украине

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 280

Зеленский заявил о возможности окончания конфликта на Украине в 2023 году

Зеленский назвал точный год окончания конфликта на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко

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Тема:
Спецоперация

Будущее полно сюрпризов, многие люди выдвигают свои теории развития событий. Не остался в стороне и президент Незалежной, которого свои же граждане уже буквально ненавидят.

Президент Незалежной Владимир Зеленский заявил о вероятном конце украинского кризиса в следующем году. Такое мнение он выразил в видеообращении для издания Politico, которое назвало главу Украины самым влиятельным человеком в Европе.

«Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», — заявил Зеленский.

К слову, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал свои предположения на грядущие 12 месяцев. По его мнению, весной 2023 года Украину ожидает большое наступление со стороны российской армии. Сейчас обе стороны взяли небольшую паузу, чтобы набраться сил. При этом глава Североатлантического альянса объяснил, что предсказать дальнейшее развитие конфликта невозможно, передает «Российская газета».

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому российская сторона решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили это как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал мнение эксперта по поводу исчезновения Украины с лица Земли.

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