Госпереворот на Украине сыграет на руку Москве, и Запад это прекрасно понимает. Эксперт считает, что США готовят для Киева другой не менее хитрый сценарий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что в США могут готовить очередной переворот на Украине. В беседе с 5-tv.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал свои мысли о возможных изменениях, а также рассказал, какой сценарий Запад уготовил Киеву.

Эксперт сразу же отметил, что переворот в нынешних условиях маловероятен. По его словам, существуют другие варианты развития событий. Запад продолжает поддерживать и продвигать президента Украины Владимира Зеленского. Солонников отменил, что лидер Незалежной стал человеком года по версии журнала Time, выдвигается на нобелевскую премию, а внимание англосаксов сосредоточено на его персоне.

«Переворот в этом отношении практически невозможен. Если бы разыгрывали карты, что он стал нерукопожатным политиком, начались бы обвинения Зеленского в коррупции и еще что-то, и можно было бы говорить о перевороте. Так это, конечно, все крайне гипотетически», — прокомментировал эксперт.

Дмитрий Солонников сомневается, что у США сейчас есть четкое представление, кто бы мог сменить Зеленского, а госпереворот — это фактор нестабильности, который сыграет на руку только Москве. Политолог отмечает, что Зеленский останется президентом, пока Запад не закончит свою операцию ожидаемой им победой, только после возможны изменения в руководстве страны.

«Пока идет конфликт, ничего не изменится. Если ситуация будет такая, что Украина будет проигрывать, тогда нужен будет козел отпущения. Нужно будет обвинить кого-то, что Украина проиграла. Тогда Зеленского могут поменять», — объяснил специалист.

Эксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты постараются подобрать «марионеточную фигуру», чтобы показать выход из игры Украины. По его словам, сменщик Зеленского будет ответственным перед Западом за финансовые операции. США должны быть полностью уверены в своем посаженнике, чтобы он умело распределял по нужным карманам сотни миллиардов.

«Если развиваться по Российскому сценарию, то это будет незначительная политическая фигура, которая на время возглавит проигрывающую Украину, возьмет на себя функции последнего человека, который должен все окончательно развалить», — заключил Солонников и добавил, что на данный момент ситуация достаточно стабильна, чтобы загадывать реализацию одного из сценариев.

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