«Это психологическая угроза»: политолог раскрыл правду о поставке Украине кассетных бомб от США

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 35

Политолог назвал поставку Украине кассетных бомб прессингом России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; ТАСС / Дмитрий Серебряков; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украина «сдала» американцев, публично попросив у них оружия.

Украина обратилась к Америке с просьбой о поставке кассетных бомб, но в Штатах пока не дали однозначного ответа, как сообщает телеканал CNN.

На самом деле американцы поставляли и продолжают поставлять эти боеприпасы Киеву. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт, политолог Александр Перенджиев.

По его мнению, ВСУ не считают нужным соблюдать международные правила и уже доказали это в 2017 году, когда применяли кассетные боеприпасы. Перенджиев подчеркнул, что Украина применяла кассеты вплоть до начала спецоперации, но потом Америка почему-то временно перестала делать поставку.

«Оружие кассетное — это американское оружие, поставляется по решению руководства США. При этом поставляется уже давно, просто временно пока прекратилась эта поставка, и идет размышление, начать ли дальше эту поставку или нет», — объяснил политолог.

Он считает, что Украина своей просьбой просто «сдала» Америку, которой из-за законодательных ограничений конгресса нельзя поставлять кассетные снаряды.

«Эта информация несет такой элемент информационно-психологической угрозы, ввиду того что идут удары по критической инфраструктуре Украины. И нам тут дают понять: „А вот смотрите, мы тут сейчас кассетные бомбы включим, а ну прекращайте эти удары по критической инфраструктуре!“. Вот о чем идет речь», — объяснил Александр Перенджиев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ уничтожили свою же пехоту при попытке прорыва в Донбассе.

Тема:
Спецоперация
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