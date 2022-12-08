«Живете на полном моем обеспечении»: Харламов ответил на обвинения бывшей жены

|
Рита Миронова
Рита Миронова 4 300

Харламов ответил Асмус на слова о том, что он не оставил ей «ни копейки»

«Живете на полном моем обеспечении»: Харламов ответил на обвинения бывшей жены

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Кто из бывших супругов говорит правду — неизвестно. Подписчики разделились на два лагеря.

Гарик Харламов ответил на заявление бывшей жены Кристины Асмус о том, что он не оставил ей с дочерью «ни копейки».

«Уважаемая Кристина Игоревна. К сожалению, чувство юмора штучный товар, и вас в данном случае обвесили. А про чувство такта и честность вам тоже не стоило бы говорить, учитывая, что вы живете на своей половине дома все это время. И живете на полном моем обеспечении. Как и наш прекрасный ребенок», — написал Харламов под публикацией, в которой бывшая жена его оклеветала.

По словам Асмус, комик не оставил ей после развода ни дома, ни денег. Более того, актриса уверена, что бывший муж до сих пор злится на нее из-за ухода, поэтому публично унижает ее своими шутками.

Гарик Харламов ответил Кристине Асмус за «облеванный» дом

Гарик Харламов ответил Кристине Асмус за «облеванный» дом. Фото: Instagram* / asmuskristina

«Унижение человека и шутка про дом — разные вещи, Кристина Игоревна. И если вас она так задела, могли бы спуститься вниз на один этаж и сказать мне это в лицо! Но вам, видимо, нужна поддержка ваших подписчиков. Надеюсь, вас она удовлетворит. До новых встреч, уважаемая Кристина Игоревна», — так Харламов закончил свое обращение к бывшей жене.

Конфликт разгорелся между бывшими возлюбленными из-за шутки Гарика о том, что он оставил жене «облеванный и обоссанный» дом.

«Обоссался, блеванул. Хорошо, что все это было дома. Я все убрал потом. Это дом, который я оставил Кристине Асмус, облеванный, обоссанный», — пошутил комик.

Если верить Харламову, бывшие супруги до сих пор живут под одной крышей в четырехэтажном особняке на Рублевке. Кто из них говорит правду — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Харламова нашли в лечебном учреждении.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
62.57
-0.37 65.68
-0.22
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023

Последние новости

18:52
«Это психологическая угроза»: политолог раскрыл правду о поставке Украине кассетных бомб от США
18:41
«Живете на полном моем обеспечении»: Харламов ответил на обвинения бывшей жены
18:36
Пелагея показала подросшую дочь от хоккеиста Телегина: «Что-то не узнаю»
18:16
Предприниматель Виктор Бут прилетел в Москву после 14 лет тюрьмы в США
18:10
Двойной гонорар: на каких условиях сбежавшие артисты готовы отдаться россиянам
17:53
Завтрак и зарядка: врач объяснил, как не замерзнуть в ожидании транспорта

Сейчас читают

Как Украина юридически лишила себя Крыма и западных территорий
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
SHAMAN задает своей восьмилетней дочери только один вопрос
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео