Не жалея сил: Лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны опубликовало кадры подготовки резервистов и боевой работы российских летчиков в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Экипажи танков Т-72 завершают освоение техники и совершенствование навыков стрельбы. Инструкторы учат солдат с учетом самого последнего боевого опыта. По окончании подготовки и завершения боевого слаживания военнослужащие будут охранять освобожденные от украинских боевиков территории.
На полигоне Балтийского флота в Калининградской области резервисты изучили стрельбу из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Фагот». Солдаты отработали нормативы по разведке, оперативной смене позиций, подготовке к стрельбе и самом упражнению цели.
В ходе боевой стрельбы из комплексов ПТРК военнослужащие вели огонь по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику условного противника, на различных дальностях. Отдельное внимание было уделено маскировке позиций.
Экипажи истребителей Су-27 занимаются воздушным патрулированием и прикрывают самолеты-бомбардировщиик и штурмовики, а также вертолеты армейской авиации. Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса. При обнаружении врага, экипажи истребителей уничтожают противника ракетами.
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